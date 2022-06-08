Совфед утвердил закон о неисполнении в России решений ЕСПЧ

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вступившие в силу после 15 марта 2022 года – даты подачи Россией заявления о выходе из Совета Европы. Решение принято единогласно – за документ проголосовали все 154 сенатора, присутствовавшие на заседании.

Закон также устанавливает возможность осуществления Генпрокуратурой РФ выплат денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно, вплоть до 1 января 2023 года.

При этом выплаты денежных компенсаций будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках, сообщается в телеграм-канале Совфеда.

Напомним, в первом чтении закон был принят 18 мая, а во вторник, 7 июня, прошло второе и третье, окончательное чтение.

Напомним, ЕСПЧ с 16 марта приостановил рассмотрение всех заявлений против РФ. В суде отметили, что в производстве находится порядка 17 тыс. жалоб на Россию.

Москва, Наталья Петрова

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