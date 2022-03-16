Россия официально перестала быть членом Совета Европы

С сегодняшнего дня Россия перестала быть членом Совета Европы. Об этом говорится в заявлении организации по итогам голосования комитета министров.

«На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров решил, что в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы, Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года», – уточняется в сообщении.

Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Москвой самостоятельно принято решение о выходе России из Совета Европы, соответствующее обращение было передано генсеку организации.

Комментируя эту ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны обращал внимание, что РФ вступила в организацию 28 февраля 1996 года с большими ожиданиями, которые в итоге не оправдались. «Ожидания были большими: приверженность демократическим идеалам и принципам, гармонизация законодательств стран-участниц, равноправный диалог суверенных государств. Но они не оправдались», – подчеркнул Володин.

По его словам, все эти годы Россия стремилась вести диалог, но «нас не слышали». «Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов. В этих условиях диалог с глухим Западом стал бессмысленным», – констатировал спикер Госдумы.

Брюссель, Светлана Антонова

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