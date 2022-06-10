После выступления Путина о Петре I президент Финляндии остался без ужина у короля Швеции

После выступления Владимира Путина на тему военных завоеваний Петра Первого президент Финляндии с супругой остались без ужина на торжественном вечере у короля Швеции.

Напомним, накануне вечером Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики заявил, что, Россия проживает сейчас времена, схожие с эпохой Петра I, которому накануне исполнилось 350 лет со дня рождения.

Говоря о роли Петра I в истории страны, президент России сказал: «Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал»

«На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят», – заявил Владимир Путин.

Как пишет газета Daily Mail, вышеприведенные слова Путина непременно станут рассматриваться как плохо завуалированная угроза государствам Балтии, таким как Эстония, Латвия и Литва, которые опасаются, что он начнет с ними войну, как только закончит разбираться с Украиной. Нехорошо такие заявления выглядят и для Швеции с Финляндией, поскольку эти две страны стремятся вступить в НАТО, напоминает британский таблоид.

«Стокгольм и Хельсинки подали заявки в НАТО после того, как увидели, как Путин своим вторжением грубо нарушил соглашения о безопасности между Украиной и Россией. Они опасаются, что их собственные соглашения с Москвой теперь фактически бесполезны. Пара надеялась на ускоренное вступление в альянс, что дало бы им преимущества его взаимного оборонного обязательства, но они оказались в шатком положении после того, как президент Турции Эрдоган отменил их заявки», – сообщает британская газета.

«Пока Путин говорил, российские военные корабли начали учения в Балтийском море, а президент Финляндии Саули Ниинистё должен был встретиться с королем Швеции Карлом Густавом XVI и королевой Сильвией на слабо защищенном острове Аландские острова. Ниинистё – близкий друг Путина, которого российский лидер предупредил, что он совершает «ошибку», подавая заявку в НАТО, – внезапно отменил встречу и улетел домой с женой», – пишет Daily Mail.

По данным газеты, Хельсинки отрицает, что отъезд президента Финляндии домой имеет какое-либо отношение к комментариям Путина или российским военным учениям на Балтике, но это «мало поможет успокоить нервы прибалтийских стран, которые опасаются, что они станут следующими в путинском расстрельном списке после окончания конфликта на Украине».

«Хотя гости на ужине, посвященном 100-летию автономии Аландских островов, были заранее предупреждены о том, что их финскому гостю, возможно, придется внезапно уехать, изначально ожидалось, что они останутся на гала-концерт в конце вечера.

Источники в Швеции преуменьшают внезапность отъезда президента, говоря, что время отъезда было запланировано заранее», – отмечает Daily Mail.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»