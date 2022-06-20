Цены на газ и электроэнергию в Европе останутся высокими еще несколько лет

Цены на газ и электроэнергию в Европе останутся высокими еще несколько лет. Об этом заявил Маркус Креббер, глава немецкой энергетической группы RWE, в интервью Süddeutsche Zeitung. Рост цен на энергоносители, которому способствует конфликт на Украине, сейчас является основным драйвером роста инфляции в Германии и других странах.

«Вероятно, все это будет продолжаться еще от трех до пяти лет. Потребуется некоторое время, чтобы были созданы новые мощности и чтобы другие государства могли достать дополнительную энергию», – сказал Креббер о текущих проблемах с энергоснабжением.

Креббер также приветствовал планы министра экономики Германии Роберта Хабека по увеличению использования угольных электростанций, что должно помочь сократить потребление газа.

«Везде, где есть возможность перейти на другие источники энергии, это нужно делать», – сказал глава RWE. Однако он исключил, что последние атомные электростанции в Германии могут продолжить работу после конца этого года.

На прошлой неделе российская государственная газовая компания «Газпром» значительно сократила поставки по газопроводу «Северный поток – 1», который транспортирует газ из России в Германию по дну Балтийского моря.

Креббер сказал, что сейчас RWE получает значительно меньше газа из России, чем согласованный объем поставок.

Между тем, Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на ПМЭФ-22, категорически отверг вину России в энергетическом кризисе и росте цен во всем мире.

Мюнхен, Елена Васильева

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