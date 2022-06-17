«Ничего не будет, как прежде», – Путин о глобальных перспективах

Причины приступа западной русофобии кроются в желании в ошибочном стремлении препятствовать ходу мировой истории и желании сохранить разделение мира на «исключительных» представителей «золотого миллиарда» и «второсортных». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По его оценке, ситуация изменилась до такой степени, что ничего, как было прежде, уже не будет.

«Речь идет об объективных процессах. О поистине революционных тектонических изменениях в геополитике, экономике, в технологической сфере, в системе международных отношений существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать. Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно думать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, – все будет, как и прежде. Не будет», – подчеркнул Путин.

По его словам, правящие круги некоторых западных государств не хотят замечать очевидных вещей и «упорно цепляются за тени прошлого», полагая, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная.

«Вечного ничего не бывает. Причем, наши коллеги не просто отрицают реальность, – они пытаются противодействовать ходу истории, мыслить категориями прошлого века. Находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне, так называемого, «золотого миллиарда». Считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колониям. А народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, остальные – второго сорта», – заявил Путин.

Этим, по его мнению, вызвано желание наказать тех, кто выбивается из общего ряда.

«Если же какого-то бунтаря не получается захомутать, его стараются изолировать, или, как сейчас говорят, отменить. В ход идёт всё, даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства по той лишь причине, что их авторы – неправильного происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов», – подчеркнул Путин.

Однако, как отметил глава государства, жизнь опровергла звучавшие в начале весны предсказания о разрушении российской экономики и обесценивании рубля. По его словам, Россия успешно выдержала атаку Запада и продолжит успешно развиваться.

Москва, Андрей Дорофеев

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