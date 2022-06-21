Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам померзнуть ради избавления от российского газа

Чтобы заместить поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток», европейцам необходимо снизить температуру в батареях отопления на два градуса. Такой способ избавления от российской энергозависимости предложила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете elDiario.

Как отметила глава ЕК, в этом процессе «важную роль играют энергоэффективность и энергосбережение». «Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или (температуру работы) кондиционера, то Европа сможет заместить все поставки «Северного потока», – сказала фон дер Ляйен. По ее словам, Европа уже сократила поставки российского газа в первом квартале текущего года на 30%. «Так что мы на верном пути к тому, чтобы избавиться от зависимости России от газа», – заключила она.

Ранее сообщалось, что европейские коммунальные предприятия начали использовать закупленный на зиму газ из-за сокращения поставок голубого топлива из России. Снижение поставок затронуло Италию, Германию, Францию и Австрию.

Напомним, сокращение газовых поставок из России связано с решением «Газпрома» остановить эксплуатацию нескольких турбин Siemens на «Северном потоке» из-за проблем с ремонтом. Ранее Канада запретила вывозить из страны турбину «Северного потока», которую Германия отправила на плановый ремонт. Позже «Газпром» заявил, что завершился срок работы между ремонтами еще у одной турбины. Суточные поставки газа по «Северному потоку» были снижены с плановых 167 млн кубов до 100 млн кубов. Это совпало с аварийной остановкой крупного завода по сжижению природного газа в США, что приведет к сокращению поставок американского СПГ в ближайшие месяцы.

Москва, Наталья Петрова

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