Европа начала тратить запасенный на зиму газ

Европейские коммунальные предприятия начали использовать закупленный на зиму газ из-за сокращения поставок голубого топлива из России, сообщает агентство Bloomberg.

Снижение поставок затронуло Италию, Германию, Францию и Австрию, что совпало с аварийной остановкой крупного завода по сжижению природного газа в США. Это означает, что в ближайшие месяцы из Соединенных Штатов будет поступать меньше топлива. Напомним, сокращение газовых поставок из России связано с решением «Газпрома» остановить эксплуатацию нескольких турбин Siemens на «Северном потоке» из-за проблем с ремонтом.

Одним из последних признаков усиления энергетического кризиса в Европе стало снижение запасов в подземных газовых хранилищах (ПГХ) на этой неделе впервые с середины апреля, когда трейдеры обычно начинают пополнять запасы. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В связи с этим фьючерсы на газ продемонстрировали самый большой недельный взлет котировок с момента начала военной спецоперации на Украине.

По состоянию на 14 июня ПГХ Европы были заполнены примерно на 52%, а последние данные GIE показали снижение на один процентный пункт. Тем не менее, они остаются вблизи среднего пятилетнего уровня.

Согласно данным Wood Mackenzie Ltd., в наихудшем сценарии, когда газопровод «Северный поток» будет полностью перекрыт, Европа не сможет достичь уровней запасов, установленных ЕС, к началу отопительного сезона в ноябре. Более того, регион может полностью исчерпать запасы к январю, предупредили аналитики.

Как сообщал «Новый День», ранее Канада запретила вывозить из страны турбину «Северного потока», которую Германия отправила на плановый ремонт. Позже «Газпром» заявил, что завершился срок работы между ремонтами еще у одной турбины. Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин могут привести к остановке газопровода, не исключил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Суточные поставки газа по «Северному потоку» были снижены с плановых 167 млн кубов до 100 млн кубов. На фоне этой новости 16 июня биржевые цены на газ в Европе подскочили на более чем 21%. Тысяча кубометров голубого топлива торговалась вблизи отметки $1600.

Москва, Наталья Петрова

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