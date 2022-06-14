Reuters: В Европе опасаются полного прекращения поставок газа из России

Россия обеспечивала 40% потребностей Европейского Союза в газе и перспективы полного прекращения поставок из России будут наихудшим сценарием для Европы предстоящей зимой, – пишет агентство Reuters.

В опубликованной во вторник, 14 июня, статье «Европа запасается газом, но поиски замены России далеки от завершения» агентство пишет, что Евросоюз пытается к ноябрю максимально заполнить свои хранилища, чтобы не оказаться заложником энергетического кризиса зимой. Однако из-за высоких цен и слабого предложения на рынке это получается плохо.

«При этом Москва уже сократила поставки газа в ряд государств, которые отклонили требование Кремля перейти на оплату в рублях», – говорится в материале Reuters.

В заключении агентство дает неутешительный прогноз для Европы, приводя комментарий европейского юриста по природному газу Леона Избицки.

«Полное прекращение поставок из России, несомненно, было бы наихудшим сценарием для Европы этой зимой, поскольку континент вряд ли сможет получить достаточные поставки от других производителей, чтобы компенсировать столь значительные перебои в поставках», – резюмирует эксперт.

Брюссель, Иван Бабурин

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