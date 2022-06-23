Чехам в прямом эфире рассказали о том, кто виноват, что стало так дорого жить

Власти Чехии продолжают разъяснять своим гражданам, почему жить в стране стало дороже и что их ждет в ближайшем будущем. Говоря о грядущей зиме уполномоченный правительства Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, к примеру, сообщил, что власти страны готовы «сжечь все», чтобы обеспечить жителей страны теплом и электроэнергией, если прекратятся поставки газа.

Накануне со специальным обращением к нации выступил премьер-министр Петр Фиала. Чиновник несколько раз повторил тезис о том, что Чехия должна избавиться от зависимости от поставок российского газа и нефти, которая сейчас высока. По его словам, «Россия ведет два типа войны: одну на Украине и другую «морально-экономическую» против стран Запада».

«Россия не скрывает, что хочет подорвать доверие людей к государству, она хочет сделать нас слабыми и, следовательно, объектами шантажа. Это реальная угроза того, что Россия в ближайшие месяцы перекроет газ и нефть, чтобы создать нам проблемы», – считает Фиала.

По оценкам премьера Чехии, гражданам требуется от двух до пяти лет, чтобы почувствовать все последствия происходящего и привыкнуть. Все эти годы будут сопровождаться высокими ценами на энергоносители. Однако Фиала пообещал, что его кабинет «никому не даст пропасть».

По его словам, спасти Чехию от энергокризиса должно помочь увеличение пропускной способности газо- и нефтепроводов из стран ЕС, приобретение мощностей в морских терминалах СПГ и поддержка строительства безэмиссионных источников энергии.

«К сожалению, Чехия – одна из немногих стран, чья зависимость высока. Это прямое следствие того, как вели себя прошлые правительства. Прямое следствие этой недальновидной политики в эти месяцы сказывается на наших домохозяйствах и компаниях», – заявил Фиала, обращаясь к предыдущему правительству, которое не предприняло «никаких шагов к энергетической независимости Чешской Республики». За это Фиала неоднократно критиковал бывший кабинет Андрея Бабиша.

По словам Фиалы, газохранилища в Чехии в настоящее время заполнены на две трети. «Никогда в истории у нас не было столько газа в хранилищах в это время. В случае кризисного сценария зимой мы сможем обеспечить поставки во все домохозяйства. Это хорошая новость», – сказал премьер.

В последние месяцы, помимо роста инфляции, гражданам Чехии также приходилось бороться с ростом цен на энергоносители. Поэтому кабинет выделил из бюджета 66 млрд крон на помощь компаниям и домохозяйствам в предстоящем отопительном сезоне или приступил к отмене платы за возобновляемые источники, отметил Фиала.

Государство также хочет в будущем самостоятельно производить электроэнергию. «Часть нашей стратегии заключается в том, чтобы в ближайшее время государство приобрело всю сеть ключевых отечественных электростанций, то есть собственное производство электроэнергии. Это не решение для этой зимы, это будет процесс, который займет некоторое время, но мы хотим начать как можно скорее», – сказал Фиала.

«Нашей главной целью должна быть энергонезависимая Чехия. Мы будем массово поддерживать строительство фотоэлектрических электростанций. Это будет стоить нам больших усилий и больших денег, но это путь, который, в конце концов, окупится. Это инвестиции в наш энергетический суверенитет», – добавил Фиала. Однако сроков окупаемости данных проектов Фиала не назвал.

Прага, Елена Васильева

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