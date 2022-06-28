Франция отчиталась о новых поставках оружия на Украину. Французы: продолжайте и дальше нас разорять

Министерство обороны Франции отчиталось о новых поставках оружия на Украину. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, в частности, подтверждает отправку шести дополнительных самоходных установок «Цезарь», флагмана французской артиллерии, в дополнение к двенадцати уже отправленных в зону боевых действий.

Франция направит на Украину также «значительные количества» бронетранспортеров. Как рассказал в интервью Parisian-Today Себастьен Лекорню, «чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника». Поэтому Франция «поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа».

Что касается доотоправки на Украину «Цезарей», то, как пояснил министр обороны, речь идет о дополнительном подкреплении, которое Макрон обещал Зеленскому в ходе своего визита в Киев 16 июня этого года. Что касается поставки противокорабельных ракет, запрошенных Киевом для «раскрытия брешей в этой морской блокаде, наложенной Россией и лишающей многие страны поставок зерна и сырья», то это пока вопрос для размышления – добавляет источник в министерстве обороны Франции. Министрданную тему не комментировал.

С момента начала военного конфликта на Украине Париж поставил в Киев, помимо самоходных установок «Цезарь», противотанковые ракеты «Милан» и даже зенитные ракеты «Мистраль». В середине апреля Флоренс Парли, тогдашний министр вооруженных сил, оценила военную технику, поставленную Францией в Украину, более чем в сто миллионов евро, напоминает «Фигаро».

Стоит отметить, что «Цезари» стали на прошлой неделе одной из главных тем в СМИ России, Франции и всего мира. Поводом послужила информация о том, что украинская сторона бросила «Цезари» на поле боя, и они в целости и сохранности попали в руки российских войск. «Уралвагонзавод» со своего официально аккаунта поблагодарил Макрона за такой щедрый подарок и попросил прислать технику для разбора еще.

Отметим, что читатели «Фигаро» в основном без энтузиазма отнеслись к поставкам новой техники для Украины.

«Мои налоги превращаются в дым для этой российской провинции...» – пишет один пользователь. Ему вторит другой: «Два «Цезаря» были захвачены русской армией на прошлой неделе, так что продолжайте наполнять эту бочку «Данаидами» и разорять французов, она взорвется в один прекрасный день такими темпами». «Это скандал: какое право имеет это правительство меньшинства втягивать нас в эту передрягу?» – пишет третий читатель газеты фигаро на официальном сайте издания.

Париж, Елена Васильева

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