Власти Норвегии остановили забастовку нефтяников и газовиков

Власти Норвегии вмешались в ситуацию с забастовкой нефтедобытчиков и газовиков. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

Цены на природный газ подскочили после того, как во вторник норвежские нефтяники и газовики объявили забастовку из-за спора о заработной плате, закрыв три месторождения в Северном море и пригрозив эскалацией действий в течение недели.

Норвегия на данный момент является вторым по величине поставщиком энергии в Европе после России, и забастовка подняла цены на газ до самого высокого уровня за четыре месяца.

Лобби норвежских нефтегазовых работодателей заявило, что забастовки могли остановить почти 60% экспорта норвежского газа в Европу с 9 июля.

Напомним, что закрытие трех месторождений привело к потере примерно 89 000 баррелей нефти в день, говорится в заявлении норвежской государственной энергетической компании Equinor.

Забастовка норвежских нефлягиков и газовиков стала болезненной на фоне того, как Европа пытается уменьшить свою зависимость от российского экспорта. Любое устойчивое падение добычи в Норвегии может нанести серьезный удар по усилиям по пополнению запасов газа в преддверии зимы, а также повысить риск катастрофической нехватки энергии.

Чтобы решит вопрос с забастовкой, правительство Норвегии предложило провести обязательный арбитраж по заработной плате для урегулирования спора, говорится в заявлении властей. Напомним, что нефтяники и газовики требуют увеличения заработной платы в связи с возросшей в стране инфляцией и постоянным повышением цен.

Осло, Елена Васильева

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