российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июля 2022, 12:55 мск

Новости Европа

Новости, Кратко, Популярное

Португалия вслед за Испанией воспротивилась планам ЕС по экономии газа

Власти Португалии не поддерживают предложение Еврокомиссии по экономии газа. Об этом заявил государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба газете Expresso.

«Португалия против этого предложения, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», – пояснил Галамба. По его словам, инициатива Брюсселя вынуждает Португалию остаться без электроснабжения.

Ранее в Испании отказались поддержать инициативу Еврокомиссии по сокращению потребления газа.

«Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», – заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера в комментарии газете El Pais, чьи слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что солидарность с Европой окажется полезнее, если страна сможет использовать инфраструктуру и будет иметь возможность предоставлять газ остальной Европе, но не в ущерб бытовых и промышленных потребителей. При этом Рибера заверила, что испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах.

Накануне Еврокомиссия обязала страны ЕС представить к концу сентября планы по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. По мнению ЕК, снижение потребления газа может изменить ситуацию с высокими ценами на это топливо. При этом в Брюсселе сочли возможным сценарием полное прекращение поставок российского газа и призвали готовиться к этому.

Ранее сообщалось, что 62% жителей Германии стали реже мыться в целях экономии энергоресурсов. Кроме того, почти каждый второй (45%) участник опроса признался, что принял меры к тому, чтобы своими средствами согреться в период «зимы без русского газа».

Лиссабон, Мадрид, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,