Португалия вслед за Испанией воспротивилась планам ЕС по экономии газа

Власти Португалии не поддерживают предложение Еврокомиссии по экономии газа. Об этом заявил государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба газете Expresso.

«Португалия против этого предложения, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», – пояснил Галамба. По его словам, инициатива Брюсселя вынуждает Португалию остаться без электроснабжения.

Ранее в Испании отказались поддержать инициативу Еврокомиссии по сокращению потребления газа.

«Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», – заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера в комментарии газете El Pais, чьи слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что солидарность с Европой окажется полезнее, если страна сможет использовать инфраструктуру и будет иметь возможность предоставлять газ остальной Европе, но не в ущерб бытовых и промышленных потребителей. При этом Рибера заверила, что испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах.

Накануне Еврокомиссия обязала страны ЕС представить к концу сентября планы по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. По мнению ЕК, снижение потребления газа может изменить ситуацию с высокими ценами на это топливо. При этом в Брюсселе сочли возможным сценарием полное прекращение поставок российского газа и призвали готовиться к этому.

Ранее сообщалось, что 62% жителей Германии стали реже мыться в целях экономии энергоресурсов. Кроме того, почти каждый второй (45%) участник опроса признался, что принял меры к тому, чтобы своими средствами согреться в период «зимы без русского газа».

Лиссабон, Мадрид, Наталья Петрова

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