Больше половины жителей Германии стали реже мыться

Больше половины жителей Германии изменили подход к личной гигиене в целях экономии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного INSA и опубликованного газетой Bild.

62% немцев стали экономить воду при посещении ванной, в то время как 35% «не подвергли свое поведение в душевой политически необходимым переменам», пишет издание.

Кроме того, почти каждый второй (45%) респондент признался, что принял меры к тому, чтобы своими средствами согреться в период «зимы без русского газа». 44% жителей Германии намерены принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергию.

Тем временем, в СМИ и социальных сетях появился мем, показывающий, какие места на теле нужно мыть, чтобы «разозлить Путина». Картинку увидел российский президент.

«Ну что это такое? Совсем с ума посходили? Экономьте воду, экономьте электроэнергию. Ну бред какой-то просто! Понаделали ошибок и теперь не знают, что с этим делать, и ищут виноватых», – прокомментировал глава государства в ходе своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Стоимость топлива в Евросоюзе резко выросла с введением антироссийских санкций. Власти призвали граждан экономить энергию, почаще отключать кондиционеры и реже принимать душ. В правительстве ФРГ опасаются, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема сохранится вплоть до 2024 года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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