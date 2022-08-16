Британцам советуют бежать в Аргентину и Австралию, чтоб выжить в ядерной войне с Россией

британцам рекомендуют сбежать в Австралию или аргентину, если они гарантировано хотят выжить в гипотетической ядерной войне с Россией. Как пишет Daily Mail, другой конец света – это лучший вариант для того, кто хочет сохранить свою жизнь, если США и Россия все-таки пойдут на конфликт с применением ядерного оружия.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Food и основанное на компьютерном моделировании, показало, что более пяти миллиардов человек во всем мире умрут от голода после полномасштабного конфликта с участием 100 ядерных бомб, когда сажа, выбрасываемая огненными бурями, блокирует солнце и вызовет неурожай.

Профессор Алан Робок из Университета Рутгерса, штат Нью-Джерси, объяснил The Times, что причина, по которой Австралия и Аргентина имеют преимущество, заключается в том, что они уже выращивают более устойчивые культуры, такие как пшеница, в больших количествах и уже сейчас. Поэтому голод им, якобы, не грозит.

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»