российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 августа 2022, 10:57 мск

Новости Европа

Новости, Кратко, Популярное

Британцам советуют бежать в Аргентину и Австралию, чтоб выжить в ядерной войне с Россией

Фото: Минобороны РФ

британцам рекомендуют сбежать в Австралию или аргентину, если они гарантировано хотят выжить в гипотетической ядерной войне с Россией. Как пишет Daily Mail, другой конец света – это лучший вариант для того, кто хочет сохранить свою жизнь, если США и Россия все-таки пойдут на конфликт с применением ядерного оружия.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Food и основанное на компьютерном моделировании, показало, что более пяти миллиардов человек во всем мире умрут от голода после полномасштабного конфликта с участием 100 ядерных бомб, когда сажа, выбрасываемая огненными бурями, блокирует солнце и вызовет неурожай.

Профессор Алан Робок из Университета Рутгерса, штат Нью-Джерси, объяснил The Times, что причина, по которой Австралия и Аргентина имеют преимущество, заключается в том, что они уже выращивают более устойчивые культуры, такие как пшеница, в больших количествах и уже сейчас. Поэтому голод им, якобы, не грозит.

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В случае ядерной войны между США с союзниками и Россией погибнет большая часть человечества

В рубриках

Европа, В мире,