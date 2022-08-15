В случае ядерной войны между США с союзниками и Россией погибнет большая часть человечества

Ученые Ратгерского университета (штат Нью-Джерси) в понедельник, 15 августа, опубликовали доклад по итогам исследования, согласно которому они выяснили, что в случае ядерной войны между Россией и США могут погибнуть более пяти миллиардов людей, – сообщает журнал Nature Food.

В документе, опубликованном в журнале, говорится: «По нашим оценкам, более пяти миллиардов людей могут умереть в результате полномасштабной ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения. Война Соединенных Штатов и их союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. Результатом этого станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи, вызвав ядерную зиму по всей планете».

Ученые также пишут, что «непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов человек, в то время как более 5 миллиардов «станут жертвами голода» после катастрофы. Остаток населения будет обеспечен минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, из расчета 1911 килокалорий в сутки, но без возможности международной торговли».

«В случае ядерной войны, бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к ее быстрому остыванию. Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах», – говорится в докладе Ратгерского университета.

Отметим, что на портале Countrymetrics с виртуальным счетчиком населения, работающем в режиме реального времени в понедельник, 15 августа, появились данные, что население Земли выросло до рекордных восьми миллиардов человек и продолжает увеличиваться.

Вашингтон, Иван Бабурин

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