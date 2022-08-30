Литва закончила строить забор на границе с Белоруссией

Литва объявила в понедельник, 29 августа, о завершении строительства забора на границе с Беларусссией, предназначенного для борьбы с нелегальной иммиграцией.

Четырехметровый забор с колючей проволокой простирается примерно на 550 километров от общей границы примерно на 700 км. « На всех участках работы выполнены на 100% », – заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. На остальной части границы, пересекающей болота, озера и реки, «технически невозможно построить физический барьер», добавила чиновница. В Литве за последние два года резко возросла нелегальная иммиграция – туда едут, в основном, выходцы с Ближнего Востока и Африки, они пересекают границу с территории Белоруссии. Запад уже неоднократно обвинял белорусскую сторону в организации этого притока в рамках « гибридной» атаки, что Минск категорически отрицает.

Литва соблюдает политику, направленную на отказ во въезде мигрантам, которых обвиняют в незаконном проникновении. Данная позиция критикуется другими членами ЕС, например, Италией, Грецией, которые вынуждены регулярно принимать незаконных мигрантов.

Число незаконных мигрантов, пытающихся проникнуть в Литву, в последнее время снова увеличилось. В прошлую субботу пограничники отказали во въезде 125 мигрантам, что является самым высоким показателем с начала года. Литовские пограничники обвиняют своих белорусских коллег в содействии въезду мигрантов в Литву. «Они активно участвуют в разрушении недавно построенного забора», – сказал глава литовских пограничников Рустамас Любаевас. – С начала июля зафиксировано 95 случаев повреждения».

Как сообщает «Новый День», ранее Польша сообщила о том, что закончила строить забор на граинце с Белоруссией, потратив на него почти 300 млн долларов.

Минск, Елена Васильева

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