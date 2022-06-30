Польша достроила забор от мигрантов за 278 млн долларов

Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией. Барьер от незаконных мигрантов обошелся Варшаве в 278 млн долларов.

Стальное заграждение высотой 5,5 метра с колючей проволокой протянулось на 186 км по польско-белорусской границе. Следующим этапом станет оснащение системой видеонаблюдения и других электронных систем, передает AP.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский и другие официальные лица осмотрели готовый барьер днем 30 июня. Глава польского кабмина отметил, что стена поможет защитить страну не только от незаконных мигрантов, но и от возможной агрессии России и Белоруссии.

Строительство пограничного забора началось в середине марта. Экологи выступали против строительных работ в Беловежской пуще, опасаясь за сохранность экосистемы в самом нетронутом заповеднике Европы.

Решение о строительстве было принято после обострения ситуация на границе Белоруссии и Польши в ноябре 2021 года. Тогда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз.

Варшава, Наталья Рязанова

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