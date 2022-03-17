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Четверг, 17 марта 2022, 13:04 мск

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Польша построит пограничный забор в Беловежской пуще

Власти Польши начали строительство пограничного забора на территории Беловежской пущи. По мнению специалистов, стройка нарушит экосистему в самом нетронутом заповеднике в Европе. Об этом сообщает «БелТА»

Как сообщил заместитель гендиректора по науке и экологическому просвещению нацпарка «Беловежская пуща» Василий Арнольбик, установка опорных столбов идет на границе с Гродненским и Каменецким районами, там уже отсыпано полотно для проезда техники. Расчистка проезда проводится у Свислочского района.

Поляки планируют возвести забор протяженностью в 64 км. При этом Беловежская пуща является единственным заповедным лесом в Европе, минимально тронутым рукой человека. Строительство капитального ограждения на польской границе несет угрозу этой природоохранной территории, уверяет гендиректор национального парка «Беловежская пуща» Александр Бурый.

По словам специалиста, пострадают обе стороны. Так пограничный забор может стать дамбой, из-за чего прекратится поступление воды с белорусской на польскую территорию заповедного леса. В то же время в белорусской части излишки влаги навредят древостоям, поменяются экотопы.

«По анализу ученых, катастрофа придет не в одночасье. О масштабах сейчас говорить сложно, но это будет достаточно серьезное нарушение экосистемы, которая складывалась столетиями. Потеряем значимость и природную ценность этого объекта. Строительство нарушит все принципы и международные конвенции, которые были наработаны десятками лет», – заключил Бурый.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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