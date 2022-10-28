Electrolux терпит убытки и начинает массовые сокращения персонала

Шведская компания Electrolux заявила в пятницу, что реализует программу реструктуризации, ликвидируя 4000 рабочих мест. Это происходит на фоне «разочаровывающих экономических результатов в третьем квартале».

К убыткам привели несколько причин: уход компании из России, падение спроса на продукцию на мировых рынках и проблемы с поставками компонентов для техники. Таким образом, чистые убытки производителя техники составили 605 миллионов крон (55,3 миллиона евро). Повышение цен на ассортимент товаров помогло немного выправить показатели, но увольнений персонала все равно избежать не удалось.

Как уточняют в компании, под сокращение попадет в основном персонал, нанятый в Северной Америке, где финансовые показатели работы находятся на плохом уровне- за третий квартал текущего года там были понесены убытки в размере 1,2 миллиарда крон. В связи с этим на данном направлении будет проведена реструктуризация до 1,5 миллиардов крон в четвертом квартале. «Большая часть целевого сокращения затрат будет достигнута в бизнес-сфере в Северной Америке », – говорится в заявлении Electrolux, а также уточняется, что «будут затронуты от 3500 до 4000 рабочих мест», то есть почти 8% из примерно 52 000 сотрудников компании.

Напомним, что в сентябре 2022 года Electrolux сообщила, что окончательно уходит из России и продает свои активы русскому менеджменту.

Москва, Елена Васильева

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