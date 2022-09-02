Electrolux окончательно уйдет из России

Шведский производитель бытовой техники Electrolux уходит с российского рынка. Активы перейдут к местному менеджменту, сообщила компания.

Дочерняя компания в России будет продана, но продолжит обслуживать технику, купленную россиянами ранее. Головная компания предупредила, что не планирует новые поставки.

«Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании», – говорится в пресс-релизе.

Отказ работать на российском рынке обойдется Electrolux 350 млн крон, т.е. около 35 млн долларов, убытков. Зато компания не пойдет против принятых в отношении России санкций, уточнили в пресс-службе.

Компания анонсировала уход из России в июле, отметив, что предпочла контролируемую передачу российского подразделения местному менеджменту.

Москва, Наталья Рязанова

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