В России в 2022 году производство бытовой техники сократилось на 40%

В России в прошлом году резко сократилось производство бытовой техники. Еще в 2021-м динамика была положительной. Об этом сообщается в исследовании Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ).

Согласно официальным статистическим данными, в 2022 году производство бытовой техники в России упало на 40%. В 2021 году наблюдался рост – плюс 12%, пишут «Известия».

Падение объемов производства обусловлено тем, что иностранные бренды, которые локализовали свои заводы в России, остановили работу. Кроме того, у компаний возникли проблемы с поставкой комплектующих из-за границы – это ограничило возможность изготавливать новые товары, пояснила изданию глава ИРПЭ Наталья Назарова.

В пятерку крупнейших производителей крупной бытовой техники и электроники, которые локализованы в РФ, входят LG, Electrolux, Indesit, Bosch и Samsung. На продукцию этих брендов в России приходилось около 30-40% продаж крупной бытовой техники в денежном и натуральном выражении. С началом спецоперации на Украине все эти компании объявили приостановке работы в РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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