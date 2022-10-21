СМИ узнали о планах LG перенести производство из России

Производитель бытовой техники из Южной Кореи LG планирует закрыть завод в Подмосковье, выпускающий холодильники, стиральные машины и телевизоры. В руководстве компании обсуждают возможность переноса производства в Среднюю Азию, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.

В качестве вариантов рассматривается Узбекистан или Казахстан. Отмечается, что в Узбекистане переговоры велись с компанией Artel Electronics, на мощностях которого производится в том числе техника Samsung. Часть топ-менеджмента российского LG уже перевели в Ташкент.

В Artel Electronics заявили, что на данный момент партнерства с LG нет, а информация о переговорах не раскрывается.

Что касается Казахстана, в этой стране у LG с 1998 года был завод, выпускавший тот же ассортимент, что и российский, однако работавшее в Алматы предприятие закрылось несколько лет назад. Источник газеты, близкий к правительству Казахстана, сообщил, что власти страны обсуждают открытие нового завода совместно с корейским производителем.

Официальных заявлений о судьбе российского завода LG пока не поступало.

Напомним, после начала спецоперации на Украине LG в середине марта остановила поставки продукции в Россию. Это же сделали другие зарубежные производители электроники и бытовой техники.

начали останавливать поставки продукции в Россию, сделала это в середине марта

Москва, Наталья Петрова

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