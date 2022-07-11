Electrolux объявила об уходе из России

Шведская компания Electrolux Professional прекращает работу в России. Уход с российского рынка обойдется производителю бытовой техники в 35 млн шведских крон (около 3,3 млн долларов).

В компании отметили, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе не смогут продавать и обслуживать свою продукцию в России. Electrolux передаст российские операции местному менеджменту.

«Оценивая продолжение нашей работы в России, мы пришли к заключению, что в текущей ситуации она невозможна. Контролируемая передача российского подразделения местному менеджменту является лучшим способом обеспечения соблюдения санкций», – цитирует заявление компании «Интерфакс».

В 2021 году на Россию пришелся примерно 1% продаж техники Electrolux. В российском подразделении заняты 25 человек.

Ранее с российского рынка ушел ряд западных компаний из опасений перед антироссийскими санкциями. Так, американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco объявил об уходе с рынков России и Белоруссии.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Москва объявила о начал СВО 24 февраля. За это время Евросоюз одобрил шесть пакетов санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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