В России может возникнуть дефицит холодильников и кондиционеров

Производители и продавцы бытовой техники предупредили о возможном дефиците холодильников и кондиционеров. Правила ввоза хладагентов были ужесточены, так как эти вещества усиливают парниковый эффект.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят такие известные компании как Electrolux, DeLonghi, Miele, Gorenje, Ariston, обратилась в письме к министру экономического развития Максима Решетникова. Авторы послания указывают на то, что ввоз хладагентов, которые используются при производстве и обслуживании холодильников, кондиционеров и другого подобного оборудования, в Россию усложнился. Фактически на импорт была установлена квота, хотя законодательно это никак не закреплено, передает РБК.

Сейчас в производстве кондиционеров, холодильного и морозильного оборудования, ингаляторов используются гидрофторуглероды, которые пришли на смену хладагентам, разрушающим озоновый слой. Эти вещества менее опасны, но все равно способствуют усилению парникового эффекта. Россия в прошлом году поддержала поправку к Монреальскому протоколу и обязалась сократить объемы потребления гидрофторуглеродов с 2020 года на 5%, с 2025 года – на 35%, с 2036 года – на 85%.

Никакой квоты, которую бы могло утвердить российское правительство либо Евразийская экономическая комиссия, на ввоз хладагентов на 2021 году установлено не было, указывается в письме. С июля импортеры гидрофторуглеродов стали получать отказы Росприроднадзора в выдаче разрешительных документов. Этот отказ ведомство объясняло «исчерпанием допустимого объема потребления гидрофторуглеродов в 2021 году».

Хладагенты используются не только для самих устройств крупной бытовой техники при их производстве на заводах, но также и для их сервисного обслуживания, например в случае с кондиционерами. Проблема может затронуть до половины рынка крупной бытовой техники, в том числе холодильников, и многие производители рискуют оказаться без необходимых веществ.

При этом на российском рынке локализовано производство большого количества крупной бытовой техники. В текущий момент речи о дефиците техники не идет – у производителей есть запасы, но в перспективе невозможность получения лицензии приведет к тому, что многие компании не смогут ни произвести продукцию, ни импортировать ее.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.09.21

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