Дания примет закон о запрете сжигания предметов религиозного культа в общественных местах

В Дании запретят сжигать в общественных местах предметы религиозного культа. Соответствующий законопроект представило в пятницу министерство юстиции страны. Он касается, в частности, не только поджогов, но и прилюдного затаптывания религиозных объектов.

Правительство Дании таким образом пытается прекратить практику сжигания Корана, которое вызывает бурный протест в мусульманских странах.

Закон «запретит ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины», заявил министр юстиции Питер Хуммельгаард на брифинге для прессы.

Копенгаген, Елена Васильева

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