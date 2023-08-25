Дания примет закон о запрете сжигания предметов религиозного культа в общественных местах

В Дании запретят сжигать в общественных местах предметы религиозного культа. Соответствующий законопроект представило в пятницу министерство юстиции страны. Он касается, в частности, не только поджогов, но и прилюдного затаптывания религиозных объектов.
Правительство Дании таким образом пытается прекратить практику сжигания Корана, которое вызывает бурный протест в мусульманских странах.
Закон «запретит ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины», заявил министр юстиции Питер Хуммельгаард на брифинге для прессы.
Копенгаген, Елена Васильева
© 2023, РИА «Новый День»
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