В Швеции разрешили провести новую акцию сжигавшему Коран иракцу

Правоохранительные органы Швеции разрешили провести очередную акцию мигранту, который несколько раз сжигал Коран. Об этом сообщает местное радио Sveriges Radio.

В этот раз выходец из Ирака Салван Момика получил разрешение от полиции на проведения массового собрания в Мальмё. Мероприятие пройдет в субботу утром.

Стоит отметить, что Момика уже провел несколько акций по сожжению Корана. Его действия привели к столкновениям и беспорядкам, а самого мигранта Багдад потребовал выдать для суда. При этом Момика получал разрешение от полиции, которая не видит никаких угроз в его действиях.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»