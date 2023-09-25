Кадыров заявил, что гордится сыном за то, что он избил обвиняемого в сожжении Корана

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 25 сентября, заявил, что гордится своим сыном Адамом за то, что тот избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, «пособника спецслужб Украины».

В своем Telegram-канале глава Чечни, разместив видеоролик с избиением Адамом Кадыровым обвиняемого в сожжении Корана, написал: «Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку – правдивую и честную. В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание. В нашей стране действует уникальный закон, защищающий Священные Писания, подписанный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Религиозные ценности граждан страны охраняются государством на самом высоком уровне. И это не отнять провокаторам!».

«Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор», – подчеркнул Рамзан Кадыров.

Грозный, Иван Бабурин

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