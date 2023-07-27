Шведские власти разрешили сжечь Тору

Акцию по сожжению Торы у Израильского посольства разрешила провести в пятницу, 28 июля, полиция Стокгольма, – передает телеканал SVT.

Как сообщает телеканал, полиция Стокгольма разрешила провести акцию под названием «Демонстрация прав детей в Швеции, которые систематически нарушаются» и в заявке на которую говорится, что организатор «планирует поджечь Тору зажигалкой».

В материале SVT также сообщается, что стокгольмская полиция на данный момент рассматривает заявления на проведение акций с сожжением Корана у посольства Ирана и Библии на острове Риддархольмен в Стокгольме. Кроме того, некая «женщина в возрасте 30 лет подала заявку на проведение демонстрации возле посольства Ирана, где она планирует сжечь религиозные тексты и иранский флаг».

В свою очередь, Associated Press пишет, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил обеспокоенность в связи разрешениями на сожжение священных книг, выданными полицией.

«Полиция принимает такие решения, не я. В случае, если они выдадут соответствующие разрешения, нам предстоят дни, когда, очевидно, могут произойти серьезные события», – заявил Кристерссон.

Стокгольм, Иван Бабурин

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