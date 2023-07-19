Власти Швеции снова разрешили сжечь Коран

Полиция Швеции в среду, 19 июля, снова выдала разрешение на проведение 20 июля, акции с сожжением Корана на этот раз – у посольства Республики Ирак в Стокгольме, – сообщает РИА Новости.

Агентство пишет, что те же два активиста, что в 28 июня в Стокгольме публично сожгли Коран, теперь планируют сжечь не только Священную книгу мусульман, но и флаг Ирака у посольства страны.

Следует отметить, что в стокгольмской полиции отказались от комментариев на предмет содержательной части разрешенной ими акции.

Стокгольм, Иван Бабурин

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