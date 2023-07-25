«Датские патриоты» второй раз за день сожгли Коран в Копенгагене

Второй раз за день радикальная группировка «Датские патриоты» сожгла священную книгу мусульман Коран в столице Дании, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в соцсетях.

Сообщается, что акция датских радикалов прошла у дипмиссии Турции. Ранее во вторник агентство Reuters сообщило, что пять членов «Датских патриотов» сожгли священную книгу мусульман у посольства Египта.

Напомним, что в понедельник, 24 июля, двое представителей того же объединения подожгли Коран перед диппредставительством Ирака.

Следует отметить, что официальный представитель главы сессии Генассамблеи ООН Полина Кубияк во вторник, 25 июля, заявила, что Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по продвижению межконфессионального диалога, в которой любое надругательство над священными книгами резко осуждается и считается нарушением международного права.

Копенгаген, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»