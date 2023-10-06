Правительство Франции проводит совещание по вопросу борьбы с клопами

Сегодня во Франции пройдет межминистерское совещание, посвященное проблеме клопов. Целью его является выработка ответа на этот вызов – отметил глава правительства Оливье Веран.

Напомним, что в Париже тема клопов стала актуальна в последние недели – на нашествие кровопийц жалуются владельцы гостиниц и кинотеатров, работники и пассажиры метро, на карантин и обработку закрыты несколько школ в Сен-Дени, несколько детских садов. Клопы замечены в некоторых медицинских учреждениях. Гости недели моды в Париже, которая прошла в начале месяца, вернулись домой, и теперь проводят чистку обеды, обуви, чемоданов – все боятся привезти паразитов.

По словам Оливье Верана, цель сегодняшнего совещания – ответить на обеспокоенность французов и не допустить распространения психоза.

«Глобальное потепление приводит к возрождению проблемы клопов во всех западных странах», – заявил Веран. Поскольку данная тема затрагивает различные аспекты, такие как «экономика, здравоохранение, транспорт, туризм», то необходим «общий подход», добавил Веран.

Межминистерская встреча, организованная в Матиньоне, будет направлена ​​на поиск быстрого и эффективного ответа на решение проблемы.

Париж, Елена Васильева

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