Во Франции пенсионер насмерть отравился запрещенным средством от клопов

Житель французского Лиона отравился средством от клопов, которое запрещено к продаже в Евросоюзе. Об этом сообщает издание Parisien.

87-летнего отца и 63-летнего сына, проживающих вместе, обнаружил родственник. Мужчины были в бессознательном состоянии. Пострадавших доставили в отделение неврологии, у пожилого пациента диагностировали кровоизлияние в мозг, вскоре он скончался.

По предварительной версии, мужчины использовали спрей от насекомых, чтобы избавиться от клопов. При этом средство было внесено в список запрещенных препаратов из-за слишком высокой токсичности.

Прокуратура Лиона проводит расследование по статьям о непредумышленном убийстве и реализации запрещенных веществ.

Во Франции тема клопов стала актуальна в последние месяцев – на нашествие кровопийц жалуются владельцы гостиниц и кинотеатров, работники и пассажиры метро, на карантин и обработку закрываются школы и детские сады. Клопов замечают и в медицинских учреждениях.

Париж, Зоя Осколкова

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