Санитарные службы Франции и Великобритании бьют тревогу из-за нашествия клопов. Специалисты допустили, что причиной могли стать проблемы с гигиеной у европейцев и заполнивших регион мигрантов.

Отели массово меняют матрацы, чтобы не потерять клиентов. Санитарные службы нанимают специально тренированных собак, способных находить очаги заражения клопами. Специалисты говорят об особой устойчивости к инсектицидам у клопов, которая могла появиться из-за системных проблем санитарных служб.

Среди причин нашествия паразитов также называют проблемы с гигиеной на фоне тотального обнищания европейских жителей. Население крупных европейских стран призвали реже пользоваться душем и стирать одежду ради экономии топлива. Паразиты успешно размножаются в подобных условиях, передает «Вести.ру».

Осень 2022 года исследование показало, что 3,2 млн британцев провалились в гигиеническую бедность из-за выросших трат на продукты и отопление. Люди не могли позволить себе покупать мыло и дезодорант, стирать и мыться так же часто, как раньше.

Весной 2023 года почти треть опрошенных жителей Франции призналась, что больше не покупает средства гигиены из-за высоких цен. Из покупательских корзин исчезли туалетная бумага, шампуни, гели для душа, дезодоранты.

Инфляция в Европе резко выросла на фоне отказа от российского газа, который закупался по ценам ниже рыночных. Американский СПГ обходится Европе втрое дороже российского топлива. Это дает нагрузку на бюджеты, истощенные помощью Украине и мерами поддержки собственных граждан на фоне энергетического кризиса.

Москва, Наталья Рязанова

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