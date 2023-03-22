Треть французов отказалась от покупки средств гигиены из-за дороговизны

Около трети опрошенных жителей Франции перестали покупать средства гигиены из-за высоких цен. Из покупательских корзин исчезают туалетная бумага и прокладки, шампуни и гели для душа, дезодоранты, следует из данных исследования компании IFOP.

Инфляция и рост цен на продукты и отопление отодвинули потребность в средствах гигиены на второй план. Порядка 34% респондентов признались, что ограничивают себя в подобных покупках. Поэтому часто чувствуют себя неловко в обществе: почти 25% боятся, что их будут осуждать.

«Шесть миллионов французов отказались от покупки дезодоранта, четыре миллиона – шампуня, 3,5 млн – зубной пасты. Каждый десятый француз чувствует себя неловко из-за погрешностей в гигиене. 23% из них ограничивают прогулки, 18% отменяют встречи с друзьями, 6% – собеседование при приеме на работу», – говорится в отчете об исследовании.

Около 13% французов экономят туалетную бумагу. 28% родителей следят за тем, сколько шампуня и геля льют на себя их дети, а в семьях, получающих пособия, – 56% родителей.

Осенью 2022 года порядка 3,2 млн британцев провалились в гигиеническую бедность из-за выросших трат на продукты и отопление. Люди не могли позволить себе мыло и дезодорант и стали чураться коллег и друзей.

Париж, Наталья Рязанова

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