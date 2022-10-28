Миллионы британцев перестали покупать мыло и дезодорант ради оплаты счетов

Порядка 3,2 млн британцев провалились в гигиеническую бедность из-за выросших трат на продукты и отопление. Люди не могут позволить себе покупать мыло и дезодорант и чураются коллег, стыдясь за свой внешний вид.

Благотворительная организация Hygiene Bank вместе с YouGov провели исследование среди 2200 британцев на тему гигиены. В организации отметили, что люди сначала пытаются сэкономить на средствах гигиены. Чаще всего они отказываются от средств для бритья, мыла и стирального порошка, дезодоранта. И лишь через несколько недель понимают, что им все равно не хватает денег на еду. Тогда они приходят в благотворительные организации за продуктами.

Многие стали мыть голову не через день, а один раз в неделю, а вместо геля для душа использовать пену от шампуня. Часть опрошенных регулярно выбирает между покупкой зубной пасты и включением отопления на несколько минут.

Порядка 30% опрошенных женщин перестали покупать средства женской гигиены. Четверть респондентов не могут позволить себе туалетную бумагу и мыло. Из-за нехватки средств гигиены 12% опрошенных стали избегать коллег и стесняются ходить на работу.

Половина британских бедняков от гигиены пожаловались на тревогу и депрессию. Большинство перестало встречаться с друзьями и ходить в людные места из-за стыда за свой внешний вид, передает телеканал Sky News.

Как сообщал «Новый День», на фоне высокой инфляции и тотального роста цен британцы меняют пищевые привычки и чаще покупают самые недорогие продукты. Так, вместо оливкового масла они перешли на подсолнечное, чаще покупают рыбьи головы, консервированные сардины и говяжьи голени.

Лондон, Наталья Рязанова

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