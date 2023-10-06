Во Франции из-за нашествия клопов начали закрываться школы

Министерство образования Франции в пятницу, 6 октября, сообщило, что из-за нашествия клопов были вынуждены закрыться школы в коммунах Сона и Луара, Воклюз, Рона, Вогезы, а также в Марселе, – передает радиостанция Franceinfo.

В сообщении радиостанции говорится: «Министерство образования сообщило, что из-за нашествия клопов были закрыты пять школьных учреждений в Марселе, а также в коммунах Воклюз, Рона, Вогезы и Сона и Луара, где обучаются 1,5 тысячи учеников. Утром в пятницу о закрытии сообщали также две школы в Страсбурге, которые министерство образования Франции не внесло в этот список. Присутствие насекомых обнаружили и в других школах, включая лицей в 12 округе Парижа, которые, однако, полностью закрывать не стали».

«В ближайшие школьные каникулы, которые начнутся 21 октября, планируется провести дезинфекцию помещений. Клопов обнаруживают в школьных классах и общежитиях», – сообщает Franceinfo.

Париж, Иван Бабурин

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