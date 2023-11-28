Трудная зима и очень плохой следующий год – президент Чехии рассказал о будущем Украины без поддержки Запада

Если Запад ослабит поддержку Украины, следующий год может оказаться еще более благоприятным для России. Кроме того, победа России в конфликте против Украины может иметь неприятные последствия для Запада в будущем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Оно было дано накануне запланированных переговоров Павла с Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони в ходе официального визита главы Чехии в Италию.

В своем интервью Павел подчеркнул, что как президент он оценивает ситуацию вокруг конфликта на Украине не только с точки зрения обстановки на поле боя, но и с точки зрения принципов. «У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все, что ей нужно для выполнения ее задачи по восстановлению суверенитета и контроля над ее границами: что-то меньшее было бы нашим провалом», – считает Павел.

Победа России, по мнению президента Чехии, укрепит идею о том, что другие режимы могут достичь своих целей силой и что они могут опираться на слабость западных демократий.

По мнению Павла, следующий год будет для Украины еще более трудным, а предстоящая зима будет чрезвычайно сложной. Павел отметил, что большая часть инфраструктуры Украины разрушена и не может быть полностью восстановлена ​​даже с помощью Запада. «Населению будет тяжело, а при нерешительности стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти. И естественно, это создает ситуацию, не очень благоприятную для продолжения контрнаступательных операций», – сказал он.

По его мнению, зима даст России, которая уже успела перевести свою промышленность в военный режим, время на восстановление. «Они производят гораздо больше крупнокалиберных боеприпасов, больше танков, набирают больше солдат. Они ведут переговоры с рядом стран о поставках, – поделился своими соображениями Павел. – Если мы упустим возможность сохранить нашу поддержку Украины, следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы. Этот год является ключевым для закладки основ успеха, следующий год будет более трудным».

Прага, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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