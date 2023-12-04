Склады оружия пустеют: в Праге заявили о сокращении помощи Киеву

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил об уменьшении запасов вооружения на складах Чехии. Это, по его словам, снижает возможности Праги помогать Киеву. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции Фиалы в Вене.

«Действительно, на наших складах все меньше и меньше запасов и, следовательно, возможностей помощи», – сказал глава правительства Чехии (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Фиала пообещал, что Прага продолжит оказывать поддержку украинской армии. Он рассказал о возможностях сотрудничества чешской оборонной промышленности с западными партнерами для помощи Украине.

Ранее сегодня президент Болгарии Румен Радев ветировал утвержденное парламентом соглашение с Украиной о передаче 100 бронетранспортеров. Он запретил вывозить из страны технику, которая может пригодиться болгарским силовикам. Радев подчеркнул, что жизни граждан Болгарии, которые можно спасти с помощью бронетехники при бедствиях и авариях, находятся в приоритете перед помощью киевскому режиму.

Прага, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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