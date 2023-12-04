Президент Болгарии запретил отдавать бронетехнику Украине

Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент соглашение с Украиной о передаче 100 бронетранспортеров. Он запретил вывозить из страны технику, которая может пригодиться болгарским силовикам.

Радев заявил, что жизни граждан Болгарии, которые можно спасти с помощью бронетехники, находятся в приоритете перед помощью киевскому режиму.

«Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях», – приводит слова болгарского президента ТАСС.

22 ноября парламент в Софии 152 голосами «за» утвердил соглашение между МВД Болгарии и минобороны Украины. София согласилась бесплатно отдать киевскому режиму 100 бронетранспортеров, которые не использует, а также наличное вооружение и запчасти к ним.

София, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube