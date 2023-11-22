Парламент в Софии утвердил договоренность между МВД Болгарии и минобороны Украины о поставках бронетехники. Болгария бесплатно отправит киевскому режиму 100 бронетранспортеров, передает ТАСС.

152 депутата проголосовали за передачу техники, 57 депутатов – против. Представители оппозиционных партий не одобрили договоренность, но документ прошел голосование.

София отдаст Киеву технику, которую сама не использует, а также наличное вооружение и запчасти к ней. Подробности поставки держатся в тайне.

Как сообщал «Новый День», переданная Киеву западная техника выработала свой ресурс и потребовала капитального ремонта. Более 60% бронетранспортеров выработали свой ресурс, а артиллерийские орудия не могут бить в цель.

София, Наталья Рязанова

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