Переданная Киеву западная техника выработала свой ресурс и потребовала ремонта. У ВСУ нет специалистов для ее восстановления и запасов, чтобы заменить вышедшие из строя технику и артиллерию, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Очень много бронетехники и артиллерийских орудий начали выходить из строя. В частности, у более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс, и они нуждаются в капитальном ремонте», – сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Всему причиной слишком долгая и интенсивная работа техники, которую не обслуживали как следует. У Киева просто нет столько специалистов и запчастей, чтобы отремонтировать западные вооружения. Воевать с таким оснащением проблематично: износ ствола у артиллерийских установок не позволяет вести прицельный огонь, добавил эксперт.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призналась, что Берлин передал Киеву частично устаревшие, а частично неисправные вооружения. Часть орудий была заведомо небоеспособна, потому что к ним не было подходящих боеприпасов.

Польша прямо отказалась отправлять на Украину современное вооружение. Киеву могут достаться только техника и оружие, которые списали в польской армии, заявила Варшава.

Москва, Наталья Рязанова

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