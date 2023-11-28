Шольц – поддержка Украины имеет для Европы экзистенциальное значение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, 28 ноября, что сохранение помощи Украине в ее конфликте с Россией имеет «экзистенциальное» значение для Европы.

Эта поддержка «имеет экзистенциальное значение (...) для Украины, это ясно, но, в конечном итоге, такое значение она имеет и для нас в Европе», – заявил Шольц в речи перед немецкими депутатами в Берлине. После этого он призвал выделить соответствующие бюджетные ресурсы Украине на следующий год.

Напомним, что президент Чехии Павел в интервью итальянским журналистам заявил, что Запад и США с Германией в частности не выделяют Украине обещанных объемов помощи, что может повлечь за собой победу России.

Прага, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube