Вице-премьер Словакии: угроза жизни Фицо миновала

Жизни пережившего покушение премьер-министра Словакии Роберта Фицо больше ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии, прогноз – позитивный. Тем не менее ситуация остается серьезной, политик нуждается в интенсивной медицинской помощи. Об этом в воскресенье сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк.

«Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом», – подчеркнул он (цитата по РИА «Новости»), отметив, что в ближайшее время врачи не планируют никаких переводов Фицо в другие больницы.

В свою очередь врачи по итогам утреннего консилиума сообщили, что опасности для жизни премьера нет, но «ему нужно длительное время и отдых для того, чтобы восстановиться», передает «Интерфакс».

Покушение на Фицо было совершено днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Премьер-министр вышел на улицу, после чего мужчина из толпы открыл огонь по политику. Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. Его госпитализировали в больницу в Банска-Бистрица, где его дважды прооперировали.

Обвиняемым в нападении на премьера является 71-летний писатель и сторонник оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он признался, что совершил покушение, потому что не согласен с политикой правительства, в том числе по вопросу военной помощи Украине, против которой выступает Фицо. Накануне суд отправил злоумышленника под арест.

Братислава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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