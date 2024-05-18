Суд отправил под арест стрелявшего в премьер-министра Словакии

В Словакии суд отправил под стражу 71-летнего писателя и сторонника оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.

По информации словацких СМИ, сторона обвинения потребовала ареста злоумышленника, опасаясь, что он может сбежать от правосудия и продолжить преступную деятельность.

Мужчине ранее было предъявлено обвинение в покушении на убийство по политическим мотивам. На заседании суда он признал вину. Дело Цинтулы рассматривал суд города Пезинок. Нападавшему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Покушение на Фицо было совершено днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Премьер-министр вышел на улицу, после чего Цинтула открыл огонь по политику. Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. Политика госпитализировали в больницу в Банска-Бистрица. По данным словацких СМИ, злоумышленник стрелял из короткоствольного ружья, которым владел легально. Он признался, что совершил покушение, потому что не согласен с политикой правительства, в том числе по вопросу военной помощи Украине, против которой выступает Фицо.

Словацкого премьера дважды прооперировали. Врачи по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Министр здравоохранения Словакии Зузана Долинкова сообщила, что проведенная накануне операция, длившаяся два часа, «внесла вклад к позитивному прогнозу развития состояния премьера» (цитата по РИА «Новости»).

В свою очередь, вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Фицо находится в сознании, но его состояние не позволит в ближайшие дни перевезти его из Банска-Бистрицы в больницу в Братиславе.

Братислава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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