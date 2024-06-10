В Париже утром ограблен бутик Шанель – преступникам достались десятки дорогих сумок

Бутик Шанель ограблен сегодня утром в Париже. Как сообщает BFMTV, четверо мужчин напали на магазин на авеню Монтень в престижном 8-м округе. Происшествие случилось около 5:20 утра, четверым мужчинам удалось взломать ворота магазина с помощью тарана, а затем захватить несколько дизайнерских сумок люксового бренда.

Затем подозреваемые подожгли таранную машину и скрылись на второй машине.

По тревоге к месту нападения было мобилизовано несколько полицейских патрулей, однако грабителям все же удалось скрыться.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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