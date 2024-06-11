В Риме грабители вынесли из бутика ценности на 500 тысяч евро и скрылись через канализацию

В Риме преступники ограбили бутик Bulgari и скрылись через сеть канализационных тоннелей. Ущерб оценивается в 500 тысяч евро, сообщает газета Messaggero.
По версии следователей, в банде было не менее трех человек. При этом в самом магазине грабители провели всего 11 минут.
Вероятно, преступники заранее подготовились к ограблению и за несколько дней до налета подкинули маячок GPS в бутик, расположенный на улице Дей-Кондотти. Затем с помощью навигатора они добрались до магазина по канализации, забрали ценности и скрылись через сеть тоннелей.
По предварительным данным, им удалось унести предметов роскоши на 500 тысяч евро. Не исключено, что после полной оценки ущерба сумма увеличится.
Риме, Зоя Осколкова
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