Канцлер Германии Олаф Шольц хочет попасть в историю, и у него уже есть план, как это осуществить. Как пишет газета La Repubblica, Шольц хочет прекратить конфликт на Украине и стать «канцлером мира».

Как указали журналисты, на подобное решение политика повлияли сокрушительные результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, а также слухи о его возможной отставке: таким планом он может спасти себя из проблемной ситуации.

Приближенный к немецкому правительству источник также сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины, сообщает РИА Новости.

Эти слухи косвенно подтверждает сам Шольц. Накануне он заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке канцлером ФРГ Олафом Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине, но не знают деталей.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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