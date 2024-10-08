Берлин может объявить о новом пакете военной помощи для Киева уже в субботу

Германия может объявить о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщают иностранные СМИ, это может случиться 12 октября в ходе встречи контактной группы по поддержке Киева на базе Рамштайн.

«Возможно, Германия объявит об очередном пакете военной помощи для Украины в субботу в (немецком) Рамштайне», – говорится в сообщении Рейтерс.

Напомним, что ранее Франция сообщила, что истребители «Мираж 2000» могут появиться у Киева уже в начале 2025 года. Как сообщают тг-каналы6 освещающие ход СВО, обычно такие заявления значат, что техника уже поставлена или будет в ближайшее время поставлена Киеву. Правда, объем помощи Парижа Киеву пока очень скромен – речь идет о 6 «Миражах».

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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