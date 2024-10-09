Минобороны ФРГ планирует потратить на вооружение Украины еще 400 млн евро

Минобороны ФРГ планирует и в дальнейшем поддерживать оружием Украиныу. Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью редакционному объединению RND.

«Мы только что получили одобрение Бундестага на дополнительные €400 млн только на 2024 год. Это позволит нам реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов общим объемом €1,4 млрд», – сказал Фройдинг. При этом он напомнил, что власти США пообещали предоставить дополнительные €8 млрд на помощь Украине. «Для меня это не признак усталости, а скорее признак решимости», – цитирует генерал-майора ТАСС.

Он заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Киеву. «Только за последнюю неделю мы поставили два зенитных комплекса IRIS-T SLM и SLS. А в этом году мы поставим еще две зенитные системы, двузначное число боевых машин пехоты и основных боевых танков и пяти-шестизначное число артиллерийских боеприпасов», – подчеркнул Фройдинг.

По словам генерала, обеспеченность Украины артиллерийскими боеприпасами улучшилась. «Превосходство России в области артиллерии уже не так велико, как весной, оно сократилось с 8:1 до примерно 3:1», – утверждал он.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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