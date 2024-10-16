Макрон напомнил Нетаньяху об истории создания Израиля в 1947 году

Продолжается стадия напряжено три в отношениях между Францией и Израилем. Эммануэль Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров заявил, что премьер страны Биньямин Нетаньяху «не должен забывать, что его страна была создана указом ООН», сообщает газета Parisien.

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», – сказал Макрон на совете министров во вторник, сделав отсылку на голосование Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году в поддержку разделения Падестины на независимые арабское и еврейское государства.

Напряженность в отношениях Франции и Израиля возникла после того, как Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе, что вызвало резкую критику израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Позже Макрон назвал «совершенно недопустимым» нападение Израиля на позиции Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), добавив, что Франция «не потерпит» новых обстрелов миротворческих сил. Президент напомнил, что в рядах ВСООНЛ служат 700 французских солдат, напоминает РИА Новости.

На прошлой неделе после обстрелов Израилем позиций Временных сил ООН в Ливане посол Израиля в Париже Джошуа Зарка был вызван в МИД Франции для разъяснений. Позже он сказал, что Франция и другие страны, военнослужащие которых принимают участие в миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL), должны потребовать отвода миротворцев от границы.

Во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что миротворцы «должны остаться на месте, чтобы выполнять свою роль в момент прекращения огня».

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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